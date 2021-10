Im Land Japan sah das am Dienstag aber ganz anders aus. Zwar heiratete Prinzessin Mako endlich ihren Freund. Sie hatte darauf jahrelang warten müssen. Doch eine prächtige Feier fiel aus.

Der Grund ist ein Streit um Geld in der Familie des Ehemanns. Viele Leute in Japan hatten sich darüber sehr aufgeregt. Sie wollten nicht, dass Prinzessin Mako in dem Streit Geld bezahlt. Schließlich stammt das Geld der Prinzessin auch von Abgaben, die die Menschen im Land bezahlen müssen. Das Ganze hatte erst die Hochzeit lange verzögert und dann eben auch ein Fest verhindert.

Prinzessin Mako entschied sich deshalb, auf viel Geld zu verzichten. Außerdem wird sie nun auch nicht mehr zur Kaiserfamilie in Japan gehören. Das liegt daran, dass sie einen Nicht-Adligen geheiratet hat. Beide ziehen zudem aus ihrer Heimat weg und werden in den Vereinigen Staaten von Amerika leben.