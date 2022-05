Schwarze Löcher sind geheimnisvolle Objekte im Weltraum. Sie haben keine Oberfläche wie ein Planet, erklären Fachleute. Schwarze Löcher können sich zum Beispiel bilden, wenn große Sterne am Ende ihres Lebens in sich zusammenstürzen.

Die Masse von Schwarzen Löchern ist superstark zusammengepresst. Ihre Anziehungskraft ist riesengroß. Einem Schwarzen Loch entkommt nicht einmal das Licht. Daher stammt auch der Name.

Man kann Schwarze Löcher selbst nicht sehen. Forschende beobachten aber, wie Schwarze Löcher Materie aus ihrer Umgebung aufsaugen. Die Materie wird dabei so heiß, dass sie hell leuchtet, bevor sie im Schwarzen Loch verschwindet. So macht man die Schwarzen Löcher als dunkle Mitte in einem leuchtenden Ring sichtbar.

Für die Aufnahme jetzt seien die größten Radioteleskope der Welt zu einer einzigen Kamera vereint worden, erklärte ein Forschenden. Die Daten der Teleskope werden mit speziellen Supercomputern kombiniert.

Esa zu Schwarzen Löchern