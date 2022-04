Sie ist butschern. Weißt du, was das bedeutet? Butschern ist Plattdeutsch. Diesen Dialekt hört man vor allem in Norddeutschland. Früher sprachen es dort sehr viele Menschen. Doch mit der Zeit setzte sich Hochdeutsch immer mehr durch. Wenn jemand butschern sagt, ist so viel gemeint wie draußen herumstrolchen.