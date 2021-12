Die Organisation Ärzte ohne Grenzen hilft auf der ganzen Welt Menschen in Not. Foto: Ahmed Hatem/AP/dpa

Diese Organisation schickt dann medizinisches Personal in das Gebiet, also etwa Ärztinnen und Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger sowie Hebammen. Sie helfen dabei, die Menschen dort zu behandeln. Im Ernstfall geht das richtig schnell: Innerhalb von Stunden könne man in alle Winkel der Welt kommen, erklärte ein Vertreter der Organisation. Momentan laufen in mehr als 70 Ländern Einsätze von Ärzte ohne Grenzen.

Gegründet wurde Ärzte ohne Grenzen in der französischen Hauptstadt Paris. Das war vor genau 50 Jahren. Inzwischen machen Leute aus der ganzen Welt mit. So richtig freuen kann man sich bei Ärzte ohne Grenzen aber nicht über den Geburtstag. Denn natürlich wäre es ihnen lieber, ihre Hilfe würde gar nicht gebraucht.