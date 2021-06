Wir fahren in T-Shirt und kurzer Hose zum Badesee. In Australien dagegen bauen die Kinder an manchen Orten derzeit Schneemänner. Dort ist von Juni bis August nämlich Winter. Das hat damit zu tun, wie die Erde zur Sonne steht. Außerdem befindet sich Australien auf der Südhalbkugel der Erde. Bei uns auf der Nordhalbkugel ist Sommer, und die Sonne wärmt uns gerade sehr.