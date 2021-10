In Frankreich zum Beispiel landen häufiger mal Schnecken auf dem Teller. Was hier vielleicht etwas komisch klingt, gilt in Frankreich als eine Delikatesse, also ein Leckerbissen.

Die Schnecken dafür werden auf extra Farmen gehalten. Wenn jetzt im Herbst Erntezeit ist, werden die schleimigen Tiere zu essbarem Fleisch verarbeitet. Dafür werden unter anderem das Schneckenhaus und die Organe entfernt. Auch der Schleim kommt weg. Dann muss das Fleisch gegart werden. Später wird es noch eingefroren.

Du merkst, das ist etwas aufwendig. Deshalb ist Schneckenfleisch nicht ganz billig. Häufig werden die Schnecken mit Kräuterbutter serviert.