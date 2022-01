Es sind riesige Kreuzfahrtschiffe, die von Mecklenburg-Vorpommern aus das erste Mal in See stechen. Denn in dem Bundesland gibt es mehrere Werften, die solch große Schiffe herstellen können. Eins der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt ist dort etwa gerade im Bau. Doch ob dort auch in Zukunft weiterhin Schiffe gebaut werden können, ist ungewiss.