In freier Natur sind die Tiere sehr scheu. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

In diesem Jahr haben die wilden Wölfe jede Menge Welpen bekommen. So wird der Nachwuchs genannt. Ein männlicher Wolf ist übrigens ein Rüde, ein weiblicher wird als Fähe bezeichnet.

Wer die Wölfe dort im Bundesland Brandenburg sehen will, sollte in den Wildpark gehen. Denn die Wölfe in freier Natur sind sehr scheu. Sie weichen den Menschen aus.