Die Menge des Mülls und der Umgang damit sind ein Problem. Ein großer Teil wird nicht richtig entsorgt und kann nicht wiederverwendet werden. Kostbare Rohstoffe wie Gold und Kupfer stecken in den Geräten. Doch sie werden einfach verbrannt oder kommen auf Müllkippen. Dort landen dann auch giftige Stoffe, die in den Geräten stecken. Das kann gefährlich für Menschen und die Umwelt sein.

Am besten ist es, kaputte Geräte reparieren zu lassen. Wer dennoch etwas wegwerfen muss, sollte das Gerät nicht einfach in den Restmüll schmeißen. Man kann die Sachen bei Sammelstellen seiner Stadt abgeben oder oft auch in Elektrogeschäften. So sorgt man dafür, dass Stoffe in den Geräten weiterverarbeitet werden können.