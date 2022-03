Zugleich schaffte Manuel Neuer einen Rekord. Es war sein 311. Sieg in einem Bundesliga-Spiel. So viele Siege hat noch niemand vorher erreicht! Der bisherige Rekord stammt von dem früheren Bayern-Torwart Oliver Kahn. Er schaffte 310 Siege.

Oliver Kahn störte das aber nicht. Er freute sich über die Leistung von Manuel Neuer. "Vor Kurzem hat er sich noch am Knie operieren lassen. Und jetzt holt er dann mal ganz kurz da unten so ein Ding raus in einer absoluten Weltklassemanier".

Dass Oliver Kahn nicht neidisch ist, hat wohl auch damit zu tun, dass er immer noch beim FC Bayern ist. Aber er steht nicht mehr im Tor, sondern ist Chef des ganzen Vereins.