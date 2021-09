Welche Politikerinnen und Politiker zum Bundestag gehören, entscheidet sich in wenigen Wochen. Denn am 26. September steht in Deutschland wieder eine große Wahl an. Am Dienstag schauten deshalb viele Leute gespannt zu, worum es in den Reden ging.

Verschiedene wichtige Politikerinnen und Politiker traten dazu an das Rednerpult. Darunter war auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Sie hört nach der Wahl als Kanzlerin auf. Als Nachfolger warb sie für den Kandidaten Armin Laschet aus ihrer Partei, der CDU.

Besser sieht es momentan allerdings für einen anderen Politiker aus: Olaf Scholz von der SPD. Auch er hielt am Dienstag eine Rede, genau wie die Politikerin Annalena Baerbock von den Grünen.