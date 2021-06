Langsam hebt der Kran die große Box in die Höhe. Der Kranführer muss ganz vorsichtig sein. Denn in der Box steht ein Pferd! Das geschah am Donnerstag im Hafen von Neßmersiel an der deutschen Nordseeküste. Erst wurde ein Pferd vom Festland auf eine Fähre gehoben, danach noch ein zweites.