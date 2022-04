Woran denkst du, wenn du das Wort Kutsche hörst? An Pferde vielleicht? Es gibt aber tatsächlich Kutschen, die können sich ganz ohne Pferde fortbewegen. E-Kutschen fahren mit Elektrizität. In Leipzig zum Beispiel kann man sich mit so einer E-Kutsche durch die Stadt fahren lassen. Sie wird von einer Batterie angetrieben. Auch in anderen Städten sind solche E-Kutschen unterwegs.