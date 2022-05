Wenn Lewis Hamilton Rennen in der Formel 1 fährt, ist das allerdings nicht erlaubt. Zur Begründung sagen die Veranstalter: Ringe, Ketten oder Piercings könnten in Notfällen unter anderem Helfer bei ihrer Arbeit behindern. Die Verantwortlichen wollen nun auch mehr kontrollieren, ob sich alle an die Regeln halten. Das kündigten sie vor dem nächsten Formel-1-Rennen am Sonntag im Land USA an.

Lewis Hamilton ärgert sich allerdings darüber: "Ich kapiere nicht, warum sie sich um diese Kleinigkeiten kümmern", sagte er. Er könne einige seiner Schmuckstücke nicht entfernen, ohne diese zu zerstören.

Übrigens dürfen die Rennfahrer bei den Rennen auch nicht normale Unterwäsche tragen, ebenfalls aus Gründen der Sicherheit. Die Unterwäsche dafür muss feuerfest sein, ebenso wie die Rennanzüge.