Über solche Obstdiebe ärgern sich so einige Landwirte. Schließlich müssen sie mit Äpfeln, Birnen und Kirschen ihr Geld verdienen. Wird das Obst geklaut, fehlt das Geld dafür in der Kasse. Manchmal wird zudem nicht nur das Obst gestohlen. Es seien sogar schon ganze Bäumchen ausgebuddelt worden, berichtet ein Landwirt aus dem Bundesland Rheinland-Pfalz.

In manchen Gegenden dort haben deshalb jetzt in der Erntezeit auch Polizei und Behörden einen genaueren Blick auf die Obstplantagen. Eine Frau oder ein Mann in Uniform würden viele Menschen davon abhalten, Obst in größerem Stil zu stehlen, meinte ein Landwirt.