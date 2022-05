Emil oder Jemima, Solveig oder Marvin, Vivien, Nadia, Georgia oder einer der beiden Benjamins: Welches Talent wird bei der Sendung "The Voice Kids" diesmal gewinnen? Das entscheidet das Publikum am Freitagabend. In der mittlerweile zehnten Staffel der Fernsehsendung stehen neun junge Sängerinnen und Sänger im Finale.