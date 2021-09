Dieser Wettbewerb streckt sich über mehrere Monate. Mannschaften aus verschiedenen Ländern kämpfen um die Plätze bei der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr. Am Sonntag gewann Deutschland gegen Armenien mit 6:0. Allein Serge Gnabry schoss zwei Tore. Auch ein neuer Spieler in der deutschen Mannschaft war erfolgreich: Karim Adeyemi ist 19 Jahre alt und schoss gleich sein erstes Tor.

Da war der neue Trainer Hansi Flick natürlich zufrieden. "Jetzt gucken wir auf die neuen Aufgaben", sagte er. Am Mittwoch spielt Deutschland gegen Island. In diesem Spiel wollen die deutschen Fußballer den ersten Platz in ihrer Gruppe verteidigen. "Wir haben noch einiges vor", sagte Hansi Flick.