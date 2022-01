Wie können wir in der Zukunft noch sicher leben? Das haben sich Menschen in der Hauptstadt Jakarta im Land Indonesien gefragt. Das Land besteht aus vielen Inseln. Das Problem: Die Insel mit Jakarta könnte in einigen Jahrzehnten im Meer versinken! Denn die Meere könnten wegen der Klimakrise höher steigen und die Stadt überfluten.