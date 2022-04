Zehn Kinder aus der Ukraine lernen jetzt an der Ballettschule in Hamburg.

Nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat, wollte auch die Ballettschule in Hamburg etwas machen. "Wir haben uns überlegt: Was können wir tun, um zu helfen?", sagt die stellvertretende Leiterin. Da entstand die Idee, Kinder mit Balletterfahrung an die Schule zu holen. Schließlich werden im Ballettunterricht in Deutschland wie auch in der Ukraine französische Wörter benutzt. "Die Kinder haben sich gleich zu Hause gefühlt." An der Schule gibt es mehr als 140 Schülerinnen und Schüler aus insgesamt 33 Ländern.

Schon seit ungefähr einem Monat üben die Ballett-Schüler für einen Auftritt, der bald ansteht. Einer ihrer Lehrer kommt selbst auch ursprünglich aus der Ukraine.