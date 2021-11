Auf den Schwarz-Weiß-Bildern aus dem Zoo in der Stadt Rostock erkennt man sie schon gut neben dem großen Kopf von Mama Sizzel.

Übrigens sieht das Fell der Bären nur weiß aus. In Wirklichkeit sind die Haare durchsichtig. Sie erscheinen deshalb in der Farbe des Sonnenlichts in der Umgebung. Ein Vorteil ist: Die durchsichtigen Haare lassen das Sonnenlicht ungehindert bis zur Haut durch. Die wiederum ist schwarz und kann sich so gut erwärmen.

Noch leben die Eisbären-Zwillinge und ihre Mama aber ganz in Ruhe in einer dunklen Wurfhöhle. Die Mitarbeiter des Zoos beobachten die Tiere nur durch eine Videokamera. So wissen sie, was Mutter und Babys machen: "Ihr Tagesablauf beschränkt sich im Moment auf Schreien, Trinken und Schlafen", sagt die Zoodirektorin über die Kleinen.