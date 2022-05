Und jetzt kommt sie auch ins Fernsehen. Sie soll als Gast Teil der Jury bei "Germany's Next Topmodel" werden. An der Seite ihrer Mutter wird Leni Klum im Halbfinale am 19. Mai dabei sein. Dort soll sie mitentscheiden, wer im Wettbewerb weiterkommt. "Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen", sagte ihre Mutter in einer Vorschau auf die Sendung.

© dpa-infocom, dpa:220513-99-273537/2