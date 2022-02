Die Einnahmen des Konzerts von Sonntag gehen an Organisationen, die wohnungslose Menschen medizinisch versorgen. Darunter ist zum Beispiel ein Projekt, das eine Krankenstube betreibt. Ein anderes bietet Sprechstunden bei Ärzten und Zahnärzten für diese Menschen an.

Frank-Walter Steinmeier erklärte: "In Deutschland leben viele Menschen in sozialer Not, haben kein Dach über dem Kopf, sind auf die Hilfe und Wohltätigkeit anderer Menschen angewiesen." Es sei wichtig, auf diese Not aufmerksam zu machen. "Nicht wegschauen, sondern hinschauen", forderte er.