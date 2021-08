Mathias Tognino kümmert sich um die großen Sessel am Strand und macht sie auch sauber. Im Moment fressen die Tiere viele blaue Beeren, erklärt er. "Die Flecken von der Möwenkacke gehen teilweise nicht mehr aus den Bezügen der Körbe raus."

Jeden Tag räumt Mathias Tognino zudem die Strandkörbe an ihren Platz. Das ist schwere Arbeit. So ein Korb wiegt 75 Kilo, also vielleicht ungefähr so viel wie deine Mutter oder dein Vater.