Leni Klum steht als Model vor der Kamera. Manchmal sieht man sie auch, wie sie auf Veranstaltungen mit ihrer berühmten Mutter Heidi Klum unterwegs ist. Außerdem hat sie in Berlin gerade eine Klamotten-Kollektion gezeigt, an der sie mitgearbeitet hat. Leni Klum hat also viel zu tun.