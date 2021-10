Tatsächlich war Jonas Deichmann für seine Aktion in vielen Ländern unterwegs. Auf dem Fahrrad war er vor allem in Russland. Über 450 Kilometer ist er im Adriatischen Meer geschwommen. Zu Fuß hat er nun das Land Mexiko in Nordamerika durchquert. Dort ist der Mann schon richtig berühmt geworden. Danach geht es nach Portugal. Dort will der Sportler die letzten 3500 Kilometer radeln.