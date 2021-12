Kikeriki! Kikeriki! Wenn du in der Nähe von Hühnern und Hähnen wohnst, kennst du das Geschrei vermutlich. Vor allem die Hähne sind für ihr Krähen bekannt. Dabei geht es ihnen meist um ihr Revier und um die Weibchen um sich herum. Sie machen mit ihrem Krähen anderen Hähnen in der Umgebung klar: Revier und die Weibchen gehören zu mir! Bekommen andere Hähne in der Umgebung davon mit, krähen sie zurück.