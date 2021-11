Graureiher kann man bei uns in Deutschland häufig beobachten. Zu erkennen ist der Vogel an seinem gräulichen Gefieder. Außerdem ist er recht groß. Einen Meter kann er hoch sein und er hat breite Flügel. Beim Fliegen zieht er seinen Kopf bis zu den Schultern zurück. Der Hals ist dabei s-förmig gekrümmt. So kann man Graureiher beim Fliegen von Storchen unterscheiden. Diese halten ihre Hälse gestreckt.