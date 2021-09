Mehr als 42 Kilometer am Stück rennen - das ist eine ganz schön lange Strecke. Die schnellsten Profi-Läufer brauchen für so einen Marathon nur etwas mehr als zwei Stunden. Am Sonntag steht ein großes Marathon-Rennen in Deutschlands Hauptstadt Berlin an. Da sind aber nur einige der superschnellen Profis dabei. Es machen auch Tausende mit, die in ihrer Freizeit laufen. Ungefähr 25 000 Menschen gehen an den Start.