Drei chinesische Astronauten bauen im All an einer neuen Raumstation. Foto: Anonymous/CCTV via AP Video/AP/dpa

Nun sind aber Astronauten aus dem Land China ins All geflogen. Das Land baut dort an einer neuen Raumstation. Bislang kreist nur die Internationale Raumstation ISS um unsere Erde. Dort machen Astronauten jede Menge Experimente. Doch die ISS soll bald außer Betrieb gehen.

Am Donnerstag erreichten drei chinesische Astronauten mit ihrem Raumschiff die Baustelle im All. Sie wollen in den nächsten Wochen den ersten Teil der Station fertig bauen und Tests machen. Danach sollen noch zwei weitere Teile hinzukommen, um die Raumstation zu vervollständigen. Die Station ist in einer Höhe von etwa 370 Kilometern unterwegs.