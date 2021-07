Jana Kubikova beobachtet mit einem Fernglas, was im Wasser passiert. Foto: Frank Molter/dpa

Das Ziel der beiden ist es, brenzlige Situationen möglichst im Voraus zu verhindern. Deshalb entscheiden sie je nach Seegang, ob und wo Badegäste schwimmen dürfen. "Ich habe Glück und hier ist bisher noch nie etwas Schlimmes passiert", sagt sie und klopft mit der Faust auf das hölzerne Geländer des Rettungsturms.

Wenn ein Mensch doch einmal aus dem Wasser gerettet werden muss, sind die Rettungsschwimmer gut ausgerüstet. Sie haben ein spezielles Seil am Strand, an dem ein Schaumstoff-Schwimmkörper hängt. Der schwimmt immer oben, so dass die Rettungsschwimmer damit im Notfall Menschen aus dem Wasser ziehen können.