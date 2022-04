Mit diesem uralten Fest wurde einst der Winter verscheucht und der Frühling begrüßt. In Deutschland wird Walpurgis besonders in der Gegend Harz groß gefeiert. In dem Mittelgebirge befindet sich der Berg Brocken. Den Sagen nach sollen sich dort die Hexen zum Tanz getroffen haben.

An verschiedenen Orten im Harz finden am Wochenende Veranstaltungen und Aufführungen statt. "Alle sind froh, dass wieder gefeiert werden kann", sagte einer der Teilnehmer. Wegen Corona konnten die traditionellen Feste in den vergangenen beiden Jahren nicht stattfinden. Für den Harz ist Walpurgis eine große Sache, denn dann kommen besonders viele Besucherinnen und Besucher in die Gegend.