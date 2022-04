Doch die Regel ändert sich bald. Ab Mai müssen Menschen mit Corona nicht mehr zu Hause bleiben. Zwar empfehlen Politikerinnen und Politiker es weiterhin, aber es ist keine Pflicht mehr. Mit diesen Lockerungen möchten sie etwa dafür sorgen, dass nicht so viele Menschen auf der Arbeit ausfallen. Die Lockerungen seien möglich, weil viele Menschen mit Corona nur leicht daran erkranken.

Für bestimmte Menschen sollen die Änderungen aber so nicht gelten. Zum Beispiel für Menschen, die in Krankenhäusern oder in Pflegeheimen arbeiten.