In ein paar Jahren könnten Pakete mit der Straßenbahn transportiert werden.

Denn es ist so: Zu bestimmten Zeiten am Tag sind etwa Straßenbahnen oder Regionalzüge oft ziemlich leer. Gleichzeitig lassen sich immer mehr Menschen Kleidung, Spielzeug oder anderes in Paketen liefern.

Deshalb dachten sich die Forschenden: Das könnte man doch nutzen und miteinander verbinden. Roboter könnten zum Beispiel den Transport der Pakete übernehmen. Sie sehen aus wie kleine Container auf drei Rädern.

Pakete mit der Bahn zu transportieren, hat viele Vorteile. Es ist besser für unsere Umwelt. Außerdem wäre es dann auf den Straßen leerer, weil weniger Autos unterwegs sind.

Dabei muss aber vieles bedacht werden. Fahrgäste sollten zum Beispiel von den Transport-Robotern nicht gestört werden. Erste Tests gibt es zu dem Thema schon. Dennoch wird es wohl noch ein paar Jahre dauern, bis Menschen zusammen mit Paketen in der Bahn unterwegs sind.