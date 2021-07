Wie wachsen Mäuse im All auf? In welche Richtung wachsen Pflanzen ohne Erdboden? Und wie brennt ein Feuer ohne Schwerkraft? Auf der Internationalen Raumstation ISS machen Forschende schon viele Jahre Experimente im Weltraum. Nun ist wieder eine Rakete zur ISS geflogen. An Bord: ein Forschungs-Labor.