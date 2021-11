In den letzten Jahren wurde Lewis Hamilton viermal nacheinander Weltmeister. Doch momentan ist er in der Rangliste nur Zweiter. In Führung liegt der Rennfahrer Max Verstappen. Auch am Sonntag kam er als Erster ins Ziel. "Wir geben alles, aber im Moment ist es nicht genug", gab Lewis Hamilton zu. Max Verstappen sagte: Es bleibt spannend bis zum Schluss!