Wenn Kinder viel Zucker essen, werden sie besonders aktiv und aufgedreht. Davon sind viele Eltern überzeugt. Sie denken, wenn sie ihren Kindern weniger Süßigkeiten geben, verhalten die sich ruhiger. Stimmt das?

Die Antwort: Nein, es wurde kein Zusammenhang zwischen Zucker und Zappeligkeit nachgewiesen. Das Ganze ist eine Sage, die immer weitererzählt wird. Vielleicht ist die Idee entstanden, weil Kinder vor allem an Geburtstagen und an Festtagen wie etwa Ostern mehr Süßigkeiten essen als sonst. An diesen Tagen sind sie wirklich oft aufgedrehter: Das liegt aber eher daran, dass alles so spannend ist, und nicht am Essen.

Philip Bufler kennt sich sehr gut aus mit der Nahrung und Verdauung von Kindern. Er ist Professor und Direktor einer Kinderklinik in der Stadt Berlin. Er sagt, dass Zucker sowieso in allen möglichen Nahrungsmitteln vorkommt: "In Früchten, in Gemüsen, in Getreidesorten, in Milch und Milchprodukten. Zucker ist ein natürlicher Bestandteil der Nahrung."

Herr Bufler macht sich also keine Sorgen darüber, dass Zucker hibbelig machen könnte. Aber er sorgt sich darum, dass Kinder zu viel Zucker zu sich nehmen und deswegen dick und krank werden können. Dabei geht es ihm nicht um den natürlichen Zucker im Essen. Es geht um Lebensmittel, zu denen Zucker extra hinzugefügt oder natürlicher Zucker übermäßig angereichert wurde. "Das sind vor allem zuckerhaltige Getränke oder Smoothies", sagt er.

Jetzt an Ostern dürften Kinder aber ruhig in Schokoladen-Hasen beißen, sagt Philip Bufler. "Es ist generell überhaupt kein Problem, mal Süßigkeiten zu essen." Nur sollte es nicht jeden Tag ein Schokohase sein. Vor allem sei es wichtig, nichts Süßes zu trinken. "Durst wird gelöscht mit Wasser", sagt er.

Alle Informationen zu den dpa-Faktenchecks

Kontaktseite zum Faktencheck-Team der dpa