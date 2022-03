Weniger Maske tragen, weniger Tests vorzeigen. Am Sonntag gelten viele der strengen Corona-Regeln nicht mehr. Nach den Gesetzen der Bundesregierung müssen dann auch Schulkinder im Unterricht keine Masken mehr tragen. Dennoch halten die meisten Bundesländer erst einmal an den alten Regeln fest.

So soll mit den Masken zum Beispiel in Schulen im Bundesland Nordrhein-Westfalen erst am 4. April Schluss sein. Danach wäre das Maskentragen nur noch freiwillig. Das teilte die Bildungsministerin am Freitag mit. Auch in anderen Bundesländern verschaffen sich die Schulen noch ein bisschen mehr Zeit vor möglichen Lockerungen.

Denn gerade stecken sich so viele Leute mit dem Coronavirus an, wie noch nie. Erst in den kommenden Wochen werden die Zahlen nach und nach sinken, erwarten Fachleute. Deshalb finden es viele Politiker in der Bundesregierung und in den Ländern nicht gut, die Regeln schon jetzt zu lockern.

Die Bundesschülerkonferenz sieht das ganz ähnlich. In der Gruppe tauschen sich Vertreterinnen und Vertreter aus, die für die Interessen von Schulkindern in Deutschland einstehen. Zuletzt wurde dort über die Pläne diskutiert, bis Ende Mai alle Corona-Regeln an den Schulen zu beenden. In einer Mitteilung hieß es dazu aber: "Die Bundesschülerkonferenz betrachtet diese Entscheidungen mit großer Sorge und Kritik."

Klar sind viele genervt von den Masken. Sie erschweren den Alltag im Klassenzimmer. Das weiß auch Colin Haubrich von der Schülervertretung in Rheinland-Pfalz. "Trotzdem ist die Maske das viel kleinere Übel", sagt er. "Wenn wir jetzt die Masken fallen lassen und keine Tests mehr machen, haben wir gar keinen Schutz mehr."

Colin Haubrich wünscht sich daher: Bevor die Politiker und Politikerinnen so etwas entscheiden, könnten sie zunächst mehr Schülerinnen und Schüler dazu befragen. "Die Schule soll doch für alle sicher bleiben. Die Maske gehört dabei eben noch dazu."

Bundesschülerkonferenz

Tagesordnungspunkt im Bundesrat

Beschlussempfehlung des Gesundheitsausschusses mit kleineren Änderungen