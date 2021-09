Je größer die Körner und Steinchen aus dem All sind, desto heller leuchten sie in den Luftschichten unserer Erde. Foto: Matthias Balk/dpa

Sternschnuppen sind kleine Staubkörner aus dem All, die in den Luftschichten unseres Planeten verglühen. Boliden sind ebenfalls Körnchen, nur deutlich größer als die Sternschnuppen, die als kleiner Lichtschweif über den Himmel huschen. Diese Weltraum-Steine verglühen so hell, dass sie für wenige Sekunden bald den ganzen Himmel erleuchten. Wenn sie als Feuerkugeln am Himmel leuchten, werden die Boliden auch Meteore genannt.

Genau das ist Sonntagnacht in der französischen Region Bretagne geschehen. Ein Meteor hatte den Himmel in helles, grünes Licht getaucht. Einige Menschen haben das seltene Ereignis filmen können und ins Netz gestellt. Ein Video davon kannst du hier sehen: http://dpaq.de/Rwp4e