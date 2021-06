In Deutschland hat ein wochenlanger, spannender Wettkampf begonnen. Am Start: die politischen Parteien und ihre Kandidatinnen und Kandidaten. Das Ziel: die Bundestagswahl im September. Danach entscheidet sich unter anderem, aus welcher Partei oder aus welchen Parteien die nächste Regierung für unser Land bestehen wird. Was zum Wettkampf gehört, stellen wir hier vor:

WAHLPROGRAMM: Viele verschiedene Parteien treten zur Wahl an. Aber wie unterscheiden sie sich genau? Und was haben sie vor, wenn sie gewählt werden? Das schreiben die Parteien in ihren Wahlprogrammen auf. Darin geht es dann etwa um Pläne für Bildung, Klimaschutz, Gerechtigkeit und Arbeitsplätze. Diese Texte sind manchmal so dick wie ein Buch! Am Montag veröffentlichten auch die Parteien CDU und CSU zusammen ihr Programm. Andere Parteien haben das schon getan.

WAHLKAMPF: Nun lesen nicht alle Wählerinnen und Wähler all die dicken Programme. Die Parteien machen also noch anders auf sich aufmerksam. Zum Wahlkampf gehört etwa, auf Bühnen Reden zu halten oder an Diskussionen im Fernsehen teilzunehmen. Viele Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich auch an Info-Tische in Fußgängerzonen. Sie reden dort mit Leuten und versuchen, sie zu überzeugen. In einigen Wochen werden außerdem überall an den Straßen Wahlplakate aufgehängt. Sie zeigen häufig jemanden von der Partei, einen Spruch und das Logo.

KANDIDAT fürs KANZLERAMT: Im Bundestag sitzen nach der Wahl mehrere Hundert gewählte Politikerinnen und Politiker. Doch nur einer oder eine wird als Kanzler oder Kanzlerin die Regierung anführen. Die größeren Parteien haben extra jeweils einen Kandidaten oder eine Kandidatin dafür ernannt. Das sind sozusagen die Promis im Wahlkampf und sehr wichtig für eine Partei. Denn manche Leute vergeben ihre Wählerstimme nicht nur danach, welches Parteiprogramm ihnen am besten gefällt. Sie entscheiden etwa auch danach, welcher Person sie am ehesten zutrauen, das Land zu führen.