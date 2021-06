In diesem Jahr war die Regen-Menge in den meisten Teilen Deutschlands bisher ausreichend, sagt ein Fachmann. Deswegen hoffen die Bauern, dass ihre Ernte nicht schlecht ausfällt. Nur in Teilen Ostdeutschlands sei es zu trocken.

Doch nicht nur das Wetter spielt eine Rolle für die Menge, die Bauern in Deutschland insgesamt ernten. Sondern auch, auf wie viel Fläche sie insgesamt ihre Pflanzen anbauen können. Diese Fläche ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen, sagt ein Experte. Ein Grund ist, dass viel gebaut wird.