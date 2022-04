Der Schäfer Frank Hahnel gibt seinen Merino-Landschafen normalerweise keine Namen. "Aber der kleine Bock mit seinem schwarzen Fell ist schon ein Hingucker in der Gruppe", sagt er.

Jetzt an Ostern essen viele Menschen Lamm. Oreo wird aber an diesen Festtagen nicht auf dem Teller landen. Erst in ein paar Monaten wird der Schäfer entscheiden, was mit ihm passieren soll. Möglicherweise wird Oreo dann zu Weihnachten gegessen. Oder aber er bleibt in einer Herde. Dann ist er mit dafür verantwortlich, das Gras auf Wiesen kurzzuhalten und Wolle zu geben.