Heuler sind junge Robben. Sie machen in den ersten Wochen am Strand laute Geräusche, um mit ihren Müttern in Kontakt zu bleiben. Deshalb werden die Tiere so genannt. Manchmal passiert es, dass ein Heuler von seiner Mutter verlassen wird. Vielleicht, weil die Mutter von Menschen gestört wurde. Vielleicht auch, weil sie nicht genug Kraft hatte, um sich zu kümmern. Dann braucht der Nachwuchs Hilfe.

So passierte es auch bei Lønne. Er ist der erste junge Seehund, der in diesem Jahr in der Station abgegeben wurde. "Da bereits weitere Heuler auf dem Weg sind, wird er nicht lange allein bleiben", erklärte die Station.