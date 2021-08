In diesem Tempel in Thailand wird Krach gemacht, um sich zu bedanken. Foto: Carola Frentzen/dpa

Das Gegenteil ist in einem buddhistischen Tempel auf der Insel Phuket in Thailand der Fall. Das Land liegt in Asien. Im prächtigen Tempel Wat Chalong knallt es jeden Tag wie bei uns an Silvester!

Denn die Gläubigen kaufen Feuerwerkskörper und lassen sie dann von einem Mitarbeiter des Tempels in einen Stein-Ofen werfen. Die Explosion macht großen Krach. Außerdem qualmt es mächtig.

Auf diese Weise bedanken sich viele Menschen, weil ein Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Andere wollen mit dem Geknalle gute Geister für sich einnehmen und böse vertreiben.