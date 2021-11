Der acht Jahre alte Emil gewann eine Wette im Fernsehen: Er hangelte sich nur an Schlaufen durch ein nachgestelltes U-Bahn-Abteil. Foto: Daniel Karmann/dpa

Dieses Kunststück führte er am Wochenende in der Show "Wetten, dass..?" vor. Die Sängerin Helene Fischer war auch in der Show und war total begeistert von ihm. "Ist ja herrlich!", sagte sie.

Als Gewinn für seine Wette bekam Emil einen Tag mit Vinny Piano, der Trampolin-Tricks im Internet zeigt. "Du Emil, ich habe gehört, du bist ein großer Fan von mir", sagte Vinny Piano in der Show. "Wir werden zusammen in eine Trampolin-Halle fahren. Ich bring dir ein paar Tricks bei." Auch wenn er ein paar Tricks schön könne, wie er sagte, freute Emil sich riesig darüber.