Entdeckt wurde die Riesenkartoffel nur zufällig. Ein Mann fand sie bei der Arbeit in seinem Garten in Neuseeland. Er erzählte Reportern: "Die Spatengabel war da plötzlich drin und ich habe das Ding rausgezogen und dachte nur: Was um alles in der Welt ist das denn?" Jetzt könnte es sein, dass die Kartoffel sogar in ein Buch für Weltrekorde aufgenommen wird.