Die Olchis leben in Schmuddelfing. Klar, schließlich fühlen sich die grünen, müffelnden Wesen dort auf der Müllkippe besonders wohl. Das wissen zumindest alle, die schon mal eins der vielen Olchi-Bücher von Erhard Dietl gelesen haben. Nun kann man die Olchi-Familie aber auch im Kino sehen. An diesem Donnerstag startet "Olchis - Willkommen in Schmuddelfing". In dem Film geht es um die Ankunft der Olchis in Schmuddelfing.