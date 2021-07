Zunächst sah der Himmel noch blau aus. Dann färbte er sich schwarz. Das konnten sechs Menschen durch die Fenster ihres Raumschiffs beobachten, als sie am Sonntag in den Himmel flogen. Der Grund für den Farbwechsel: Die Atmosphäre, also die Hülle aus Luft rund um die Erde, wurde ganz dünn.