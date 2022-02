Jetzt allerdings sieht es an Teilen der Bode alles andere als nach einer gemütlichen Wanderung aus. Denn der Fluss ist reichlich voll und an einigen Stellen sogar über die Ufer getreten. Etwa in der Nähe der Ortschaften Wegeleben und Thale im Bundesland Sachsen-Anhalt warnen die Behörden vor Hochwasser.

Um ihre Häuser zu schützen, legten Bewohner zum Beispiel Sandsäcke vor die Türen. Aber wer raus will, sollte wahrscheinlich hohe Gummistiefel anziehen.

Woher das viele Wasser kommt? Einerseits hat es in den vergangenen Tagen dort eine Menge geregnet. Andererseits kommt Wasser aus dem Gebirge hinzu, weil dort der Schnee schmilzt.