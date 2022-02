Annalena Baerbock kam am Montag in der Ukraine an. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

In diesem Konflikt will die Ukraine Hilfe von anderen Ländern. Sie wünscht sich zum Beispiel Waffen, um sich bei einem Angriff zu verteidigen. Die Ukraine findet: Deutschland könnte mehr tun, um das Land zu unterstützen.

Am Montag reiste die deutsche Außenministerin in die Ukraine. Annalena Baerbock will dort unter anderem mit Politikern sprechen. Bei den Gesprächen gehe es darum, Konflikte auf friedlichem Wege zu entschärfen. Dabei wolle sie klarmachen, dass Deutschland an der Seite der Ukraine stehe, erklärte die Politikerin.