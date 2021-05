So soll kurz vor Ende der Saison verhindert werden, dass sich Spieler mit dem Coronavirus anstecken. Denn sollte so etwas passieren, müssten Spiele vielleicht verschoben werden. Dann würde die Saison nicht pünktlich enden können.

Die Fußball-Brüder Toni und Felix Kroos finden diese Art Trainingslager im Hotel nicht so toll. "Den einen Spieler, der das gut findet, musst du erst einmal finden", sagte Felix Kroos. Er spielt bei Eintracht Braunschweig in der zweiten Liga. Sein Bruder Toni Kroos spielt bei Real Madrid in Spanien. Dort gibt es ein solches Trainingslager nicht. Felix Kroos sagt, er würde die Zeit lieber zu Hause verbringen als im Hotel. Dennoch verstehe er, warum so entschieden wurde.